Польщу залишили оголошені персонами нон грата 45 російських дипломатів

У міністерстві закордонних справ Польщі заявили, що територію країни вже покинули всі 45 російських дипломатів, які були оголошені персонами нон грата.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на PAP.
Польща наполягала на висилці цих співробітників російського дипломатичного відомства, пов'язаних зі спецслужбами, після того, як Агентство внутрішньої безпеки викрило їх у роботі на розвідку і проведенні діяльності, яка суперечить Віденській конвенції про дипломатичні відносини.
Тоді, 23 березня, послу РФ вручили відповідну ноту, і зазначеним 45 дипломатам дали 5 днів на виїзд з країни.
"Посол Росії в Польщі поінформував, що всі російські дипломати, які отримали вказівку покинути територію Польщі, вже це зробили", - сказав представник МЗС Польщі Лукаш Ясіна.
Російський посол також анонсував, що РФ піде на аналогічні заходи щодо польських дипломатів, а сам Андрєєв має намір залишатися в Польщі та продовжить роботу.
Раніше повідомлялося, що 28 березня у Варшаві активісти облили червоною фарбою паркан будівлі посольства РФ.
Нагадаємо, перед цим Німеччина оголосила персоною нон грата російського дипломата через підозру у шпигунстві.
Також ми писали, що 28 березня Північна Македонія оголосила 5 російських дипломатів персонами нон грата, зобов'язавши їх покинути країну протягом 5 днів.
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