Польшу обязали платить по 1 млн евро в день за отказ выполнить решение суда ЕС
Верховный суд Европейского союза обязал Польшу платить по 1 млн евро в день. Это штраф за то, что Польша не приостановила деятельность дисциплинарной палаты Верховного суда.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.
Польша оказалась втянутой в давний спор с Брюсселем по поводу судебных реформ, которые, по мнению ЕС, подрывают независимость судов. Скандал разгорелся в июле, когда суд Европейского союза постановил приостановить действие дисциплинарной палаты.
"В вынесенном сегодня постановлении вице-председатель Трибунала обязал Польшу платить. штраф в размере 1 млн евро в день, считая с даты, когда это постановление было передано Польше", - говорится в заявлении суда.
Польша заявила, что упразднит палату в рамках более широких реформ, но еще не представила подробных планов.
Известно, что Дисциплинарная палата Верховного суда Польши, которую создали в 2018 году, была центральным элементом противоречивой судебной реформы, инициированной партией "Право и справедливость".
Однако в середине июля этого года Суд ЕС постановил, что дисциплинарная палата ВС Польши противоречит правовым нормам Евросоюза, потому что существуют сомнения в ее независимости и внепартийности.
После чего ЕС дал Варшаве время до середины августа, чтобы выполнить это решение суда, пригрозив денежным штрафом.