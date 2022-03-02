UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Польшу эвакуировали большую группу детей, - Лазебная

Автор: Наталия Гурковская

Для группы из 217 детей и 20 сопровождающих из Хмельницкой области организовали "зеленый коридор" и безопасно довезли в пункт пересечения границы с Польшей. Пересечение границы произошло без задержек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные министра Минсоцполитики Марины Лазебной.

"В составе группы дети-сироты, дети, лишенные родительской опеки, дети из детских домов семейного типа, приемных семей, специализированных школ, учебно-реабилитационных центров, центров социально-психологической реабилитации", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Лазебная напомнила, что процедура упрощенного выезда за границу позволяет быстро перемещать детей группами в безопасные места при наличии только двух документов по каждому ребенку.

Она также отметила, что сопровождающие лица обязаны в течение одного рабочего дня поставить детей на консульский учет в стране пребывания. Консулы в течение одного рабочего дня через МИД должны проинформировать об этом Нацсоцслужбу.

Как сообщалось ранее, Польша предоставила Украине новую усиленную военную помощь. Границу пересекла целая колонна с боеприпасами.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине