RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Польщу евакуювали велику групу дітей, - Лазебна

Автор: Наталія Гурковська

Для групи з 217 дітей і 20 супроводжуючих із Хмельницької області організували "зелений коридор" і безпечно довезли до пункту перетину кордону з Польщею. Перетин кордону відбувся без затримок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані міністра Мінсоцполітики Марини Лазебної.

"У складі групи діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти з дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, спеціалізованих шкіл, навчально-реабілітаційних центрів, центрів соціально-психологічної реабілітації", - йдеться у повідомленні прес-служби відомства.

Лазебна нагадала, що процедура спрощеного виїзду за кордон дозволяє швидко переміщати дітей групами у безпечні місця за наявності лише двох документів по кожній дитині.

Вона також зазначила, що супроводжуючі особи зобов’язані протягом одного робочого дня поставити дітей на консульський облік у країні перебування. Консули протягом одного робочого дня через МЗС мають поінформувати про це Нацсоцслужбу.

Як повідомлялося раніше, Польща надала Україні нову посилену військову допомогу. Кордон перетнула ціла колона з боєприпасами.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні