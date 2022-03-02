У Польщу евакуювали велику групу дітей, - Лазебна

Для групи з 217 дітей і 20 супроводжуючих із Хмельницької області організували "зелений коридор" і безпечно довезли до пункту перетину кордону з Польщею. Перетин кордону відбувся без затримок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані міністра Мінсоцполітики Марини Лазебної.
"У складі групи діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти з дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, спеціалізованих шкіл, навчально-реабілітаційних центрів, центрів соціально-психологічної реабілітації", - йдеться у повідомленні прес-служби відомства.
Лазебна нагадала, що процедура спрощеного виїзду за кордон дозволяє швидко переміщати дітей групами у безпечні місця за наявності лише двох документів по кожній дитині.
Вона також зазначила, що супроводжуючі особи зобов’язані протягом одного робочого дня поставити дітей на консульський облік у країні перебування. Консули протягом одного робочого дня через МЗС мають поінформувати про це Нацсоцслужбу.
Як повідомлялося раніше, Польща надала Україні нову посилену військову допомогу. Кордон перетнула ціла колона з боєприпасами.
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