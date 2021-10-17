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В Польшу из Беларуси пытались нелегально попасть за день более 500 человек

Автор: Валерия Полищук

За минувшие сутки, 16 октября, польские пограничники зафиксировали 524 попытки нелегального пересечения границы с территории Беларуси. При этом б задержаны пять нелегальных мигрантов: четыре гражданина Ирака и один гражданин Сирии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пограничную службу Польши.

"В субботу 16.10 на границе было зафиксировано 524 попытки незаконного пересечения польско-белорусской границы. Сотрудники пограничной службы задержали 5 нелегальных иммигрантов: 4 гражданина Ирака и одного из Сирии", - говорится в сообщении.

При этом в пограничной службе добавили, что за пособничество нелегалам задержали пятерых иностранцев: двух граждан Сирии, а также граждан Грузии, Казахстана и Беларуси.

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