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До Польщі з Білорусі намагалися нелегально потрапити за день понад 500 осіб

Автор: Валерія Поліщук

За минулу добу, 16 жовтня, польські прикордонники зафіксували 524 спроби нелегального перетину кордону з території Білорусі. При цьому б затримані п'ять нелегальних мігрантів: чотири громадянина Іраку і один громадянин Сирії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прикордонну службу Польщі.

"У суботу 16.10 на кордоні було зафіксовано 524 спроби незаконного перетину польсько-білоруського кордону. Співробітники прикордонної служби затримали 5 нелегальних іммігрантів: 4 громадянина Іраку і одного з Сирії", - йдеться в повідомленні.

При цьому в прикордонній службі додали, що за пособництво нелегалам затримали п'ятьох іноземців: двох громадян Сирії, а також громадян Грузії, Казахстану та Білорусі.

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