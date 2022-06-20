В Польшу за 6 тысяч долларов. Во Львове разоблачили схему вывоза мужчин за границу

Схему организовали трое жителей Львова, которые незаконно добавляли "клиентов" в информационную базу данных "Шлях". Она предоставляет возможность беспрепятственного выезда за границу в условиях военного положения.

Мужчин вывозили в Польшу, а за свои "услуги" злоумышленники требовали 6 тысяч долларов.

Сейчас правоохранители задержали двух участников схемы, им сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК. Еще одного злоумышленника раскусывают.

Досудебное расследование продолжается, решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей.