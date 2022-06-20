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В Польшу за 6 тысяч долларов. Во Львове разоблачили схему вывоза мужчин за границу

Фото: жители Львова незаконно вывозили мужчин за границу (facebook.com/pgo.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Правоохранители разоблачили жителей Львова, которые организовали незаконную схему для выезда мужчин призывного возраста за границу. Злоумышленникам уже объявили подозрение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

Схему организовали трое жителей Львова, которые незаконно добавляли "клиентов" в информационную базу данных "Шлях". Она предоставляет возможность беспрепятственного выезда за границу в условиях военного положения.

Мужчин вывозили в Польшу, а за свои "услуги" злоумышленники требовали 6 тысяч долларов.

Сейчас правоохранители задержали двух участников схемы, им сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК. Еще одного злоумышленника раскусывают.

Досудебное расследование продолжается, решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, похожую схему правоохранители разоблачили на Закарпатье. Там женщина обещала мужчинам предоставить справку о непригодности и вывозила их за границу.

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