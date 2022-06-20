До Польщі за 6 тисяч доларів. У Львові викрили схему вивозу чоловіків за кордон

Схему організували троє мешканців Львова, які незаконно додавали "клієнтів" до інформаційної бази даних "Шлях". Вона надає можливість безперешкодного виїзду за кордон в умовах воєнного стану.

Чоловіків вивозили до Польщі, а за свої "послуги" зловмисники вимагали 6 тисяч доларів.

Наразі правоохоронці затримали двох учасників схеми, їм повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ. Ще одного зловмисника розкушують.

Досудове розслідування триває, вирішується питання про обрання затриманим запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.