До Польщі за 6 тисяч доларів. У Львові викрили схему вивозу чоловіків за кордон

Правоохоронці викрили жителів Львова, які організували незаконну схему для виїзду чоловіків призовного віку за кордон. Зловмисникам вже оголосили підозру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.
Схему організували троє мешканців Львова, які незаконно додавали "клієнтів" до інформаційної бази даних "Шлях". Вона надає можливість безперешкодного виїзду за кордон в умовах воєнного стану.
Чоловіків вивозили до Польщі, а за свої "послуги" зловмисники вимагали 6 тисяч доларів.
Наразі правоохоронці затримали двох учасників схеми, їм повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ. Ще одного зловмисника розкушують.
Досудове розслідування триває, вирішується питання про обрання затриманим запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, схожу схему правоохоронці викрили на Закарпатті. Там жінка обіцяла чоловікам надати довідку про непридатність та вивозила їх за кордон.
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