В Польше заявили о желании иметь ядерное оружие. Но это нереальная идея

Вице-премьер Польши Ярослав Качинский высказался о ситуации в Украине. Он закже оценил возможность обладания ядерным оружием.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rzeczpospolita.pl.
Ярослав Качинский высказался о ситуации в Украине.
"Русские готовятся к новому наступлению, они стягивают войска из разных уголков мира, но никто не может ответить, изменят ли эти силы ситуацию на фронте. Все указывает на то, что это будет долгая война", - сказал он.
Президент "Право и Справедливость" также говорил о возможности наличия в Польше ядерного оружия. Он признался, что хотел бы видеть такое оружие в стране, но "как ответственный политик я должен оценить эту идею как нереальную".
Напомним, что Польша запретила импорт российского угля.
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