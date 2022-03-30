В Польше заявили о желании иметь ядерное оружие. Но это нереальная идея

Ярослав Качинский высказался о ситуации в Украине.

"Русские готовятся к новому наступлению, они стягивают войска из разных уголков мира, но никто не может ответить, изменят ли эти силы ситуацию на фронте. Все указывает на то, что это будет долгая война", - сказал он.

Президент "Право и Справедливость" также говорил о возможности наличия в Польше ядерного оружия. Он признался, что хотел бы видеть такое оружие в стране, но "как ответственный политик я должен оценить эту идею как нереальную".