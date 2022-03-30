У Польщі заявили про бажання мати ядерну зброю. Але це нереальна ідея

Ярослав Качинський висловився про ситуацію в Україні.

"Росіяни готуються до нового наступу, вони стягують війська з різних куточків світу, але ніхто не може відповісти, чи змінять ці сили ситуацію на фронті. Все вказує на те, що це буде довга війна", - сказав він.

Президент "Право і справедливість" також говорив про можливість наявності в Польщі ядерної зброї. Він зізнався, що хотів би бачити таку зброю в країні, але "як відповідальний політик я повинен оцінити цю ідею як нереальну".