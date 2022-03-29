ru ua
Вт, 29 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Польша запрещает импорт российского угля

Новина українською →
Варшава, Вторник 29 марта 2022 18:55
Польша запрещает импорт российского угля Фото: Петр Мюллер (facebook.com)
Автор: Артем Горовенко

Пресс-секретарь польского Правительства Петр Мюллер заявил о запрете на импорт российского угля. Так же он рассказал о заморозке активов компаний, поддерживающих РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Gazeta.pl.

Совет министров Польши принял законопроект усиливающий санкционное давление на Россию. Согласно заявлению Петера Мюллера закон включает в себя запрет на импорт российского угля.

"Ссылаясь на положение о безопасности, мы включили в проект положения, блокирующие импорт угля из России на национальном уровне. Мы понимаем, что это может вызвать обоснованные юридические сомнения, но мы не можем продолжать ждать реакции ЕС в этом отношении", - сказал пресс-секретарь.

Так же Мюллер сообщил о замораживании активов компаний, поддерживающий агрессию России против Украины.

"Я хотел бы подчеркнуть, что речь идет о замораживании активов. Для того чтобы конфисковать замороженные активы, необходимо внести поправки в Конституцию, но время замораживания обеспечит сохранность этих активов, чтобы после внесения поправок в конституционные положения можно было принять дальнейшие меры", - добавил он.

Отметим, что ранее Польша заявляла о готовности стать страной-гарантом, для обеспечения мира в Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Польша Вторжение России в Украину
NEWS
Разрушенная ОГА, пострадавшие и новая угроза: что происходит в Николаеве
Разрушенная ОГА, пострадавшие и новая угроза: что происходит в Николаеве
DAILY
Новый раунд. Чего ждать от переговоров Украины и России в Стамбуле
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Новый раунд. Чего ждать от переговоров Украины и России в Стамбуле