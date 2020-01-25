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В Польше заявили, что Россия должна выплатить репарации

Новости » Политика     25.01.2020 - 13:27
В Польше заявили, что Россия должна выплатить репарации
Фото: Ярослав Качиньский (flickr.com pisorgpl)

Качиньский потребовал от России компенсацию за Вторую мировую войну

Лидер правящей польской партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что Россия обязана выплатить компенсацию за ущерб, нанесенный Польше во время Второй мировой войны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

По словам Качиньского, репарации Польше должна выплатить не только Германия, но и Российская Федерация. Он добавил, что выплата компенсации вряд ли возможна в ближайшее время.

"Россия также должна платить. Но я не думаю, что наше поколение увидит, как Москва примет свою ответственность. У наших претензий нет срока давности", - подчеркнул он.

Напомним, ранее Нижняя палата парламента Польши приняла резолюцию, в которой обвиняет Россию в "манипулировании историей". В документе утверждается, что Советский Союз и нацистская Германия одинаково ответственны за начало Второй мировой войны.

Также РБК-Украина писало, что Министерство иностранных дел Польши обвинило российского президента Владимира Путина в искажении истории Второй мировой войны. Путин обвинил Польшу в "участии в разделе Чехословакии" и отметил, что советские войска вошли в Польшу после того, как "польское правительство утратило контроль над вооруженными силами и над ситуацией в стране".

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Новости Украины Российская ФедерацияПольшаКомпенсацияВторая мировая война
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