В Польше заявили об отмене выборов президента 10 мая

Фото: заседание Сената Польши (commons.wikimedia.org)

Новые выборы решено провести в заочной форме - по почте

Президентские выборы в Польше 10 мая не состоятся из-за коронавируса. Об этом сообщили лидер правящей партии "Закон и справедливость" Ярослав Качиньский и его партнер по коалиции, лидер политического объединения "Соглашение", их заявление опубликовано в Польском агентстве печати.

Как они сообщили, новые выборы решено провести в заочной форме - по почте.

"Спикер Сейма объявит о новых президентских выборах в первый возможный срок", - говорится в заявлении.

Ранее нижняя палата польского парламента (сейм) приняла предложенный партией "Право и справедливость" закон о заочном голосовании на выборах президента. 5 мая верхняя палата (сенат) отклонила этот закон. Однако сейм может преодолеть вето сената большинством голосов.

Напомним, трое бывших президентов и шесть экс-премьеров Польши выступили против грядущих президентских выборов. Политики назвали грядущее голосование "псевдовыборами" и заявили, что не будут принимать в нем участия.

Также в Польше предлагали изменения в Конституцию, которые продлят срок действующего президента Анджея Дуды на 2 года и отменят выборы, запланированные на май.