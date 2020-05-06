Сенат Польши просит власти ввести режим ЧС, чтобы отложить выборы

Фото: заседание Сената Польши (commons.wikimedia.org)

Первый тур президентских выборов должен состояться 10 мая

Верхняя палата парламента Польши (Сенат) приняла постановление с призывом к властям страны ввести режим чрезвычайной ситуации из-за вспышки коронавируса, чтобы перенести запланированные на 10 мая выборы президента. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.

Так, соответствующее постановление поддержал 51 сенатор, 49 высказались против.

"Положение стихийного бедствия, которое существует де-факто, но не де-юре, дает широкие возможности, чтобы отложить президентские выборы в соответствии с Конституцией", - заявил спикер Сената Томаш Гродзкий.

Отметим, 10 мая в Польше должен состояться первый тур президентских выборов. Представители правящей партии "Закон и справедливость" и правительства настаивают на отсутствии оснований для переноса голосования, несмотря на пандемию коронавируса.

Напомним, ранее сообщалось, что трое бывших президентов и шесть экс-премьеров Польши выступили против грядущих президентских выборов. Политики назвали грядущее голосование "псевдовыборами" и заявили, что не будут принимать в нем участия.

Кроме того, накануне правящая польская партия "Закон и справедливость" предложила внести изменения в Конституцию страны, чтобы продлить срок президентства Анджея Дуды на 2 года. Изменения предусматривают увеличение президентского срока до 7 лет.