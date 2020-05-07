ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Польщі заявили про скасування виборів президента 10 травня

Новини » Політика     07.05.2020 - 08:15
У Польщі заявили про скасування виборів президента 10 травня
Фото: засідання Сенату Польщі (commons.wikimedia.org)

Нові вибори вирішено провести в заочній формі - поштою

Президентські вибори в Польщі 10 травня не відбудуться через коронавірус. Про це повідомили лідер правлячої партії "Закон і справедливість" Ярослав Качиньський і його партнер по коаліції, лідер політичного об'єднання "Угода", їх заяву опубліковано в Польському агентстві друку.

Як вони повідомили, нові вибори вирішено провести в заочній формі - поштою.

"Спікер Сейму оголосить про нові президентських виборах в перший можливий термін", - йдеться в заяві.

Раніше нижня палата польського парламенту (сейму) прийняла запропонований партією "Право і справедливість" закон про заочне голосування на виборах президента. 5 травня верхня палата (сенат) відхилила цей закон. Однак сейм може подолати вето сенату більшістю голосів.

Нагадаємо, троє колишніх президентів і шість екс-прем'єрів Польщі виступили проти прийдешніх президентських виборів. Політики назвали майбутнє голосування "псевдовиборами" і заявили, що не будуть брати в ньому участі.

Також у Польщі пропонували зміни до Конституції, які продовжать термін чинного президента Анджея Дуди на 2 роки і скасують вибори, заплановані на травень.

У Формулі-1 допустили повне скасування гонок через коронавірус Каннський кінофестиваль перенесли на невизначений термін через коронавіруса
Новини України Вибори у Польщіотмена
News
On Top