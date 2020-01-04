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У Польщі зафіксували ще один спалах пташиного грипу

Новини » Надзвичайні події     04.01.2020 - 19:23
У Польщі зафіксували ще один спалах пташиного грипу
Ілюстративне фото (minagro.gov.ua)

Керівництво ферми ухвалило рішення про забій птахів

У Польщі зафіксували новий спалах пташиного грипу на одній з ферм у Люблінському воєводстві. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.

Як повідомляється, черговий спалах пташиного грипу було зафіксовано на фермі у польській гміні Устимів. Керівництва вже ухвалило рішення забити близько 70 тисяч птахів.

Зазначається, що до робіт з вилучення та поховання забитих тварин залучені польські солдати територіальної оборони.

Напередодні в цьому ж регіоні було зафіксовано ще декілька спалахів хвороби. Ветеринари стверджують, що новий спалах не суттєво змінить ситуацію, що склалася в регіоні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на сході Польщі виявили спалах пташиного грипу на індичих фермах. Очікувалося, що від хвороби постраждають щонайменше 3 ферми у регіоні, грип може зачепити до 350 тисяч птахів. Тоді керівництво уражених ферм вирішило забити близько 40 тисяч птахів.

Нагадаємо, у 2017 році вірус пташиного грипу зачепив також Україну. Тоді низка країн вводила заборону на ввезення м'яса птиці із України.

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