В Польше задержали шестерых украинцев за подпольное изготовление сигарет

Фото: задержание украинцев на подпольном сигаретном цехе в Польше (cbsp.policja.pl)

Деятельность группы могла нанести ущерб польскому бюджету в 3,8 млн евро

В Польше разоблачили группу из восьми человек, среди которых шесть украинцев, на подпольном производстве сигарет. Все восемь участников группы были задержаны в Пясечинском повяте Мазовецкого воеводства.

Об этом сообщили в Центрально бюро расследований Польши.

Сообщается, что на подпольном предприятии злоумышленники могли изготовлять один миллион сигарет в день.

"В ходе операции офицеры обыскали 4 объекта и задержали 8 мужчин в возрасте 25-50 лет, в том числе 6 граждан Украины", - сообщили правоохранители.

Группа изготовляла подпольные сигареты под видом двух известных брендов. Во время обысков было изъято 11 тонн табака, миллион сигарет и полуфабрикаты для изготовления табачных изделий. Изготовление поддельных табачных изделий могло нанести ущерб государственному бюджету Польши в размере 17 млн злотых (3,8 млн евро).

Ранее РБК-Украина писало, что правительство Боснии обвиняет украинца в перевозке нелегалов.

Также сообщалось, что в начале июля в Польше арестовали двух украинцев по подозрению в кражах.