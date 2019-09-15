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В Польше задержали украинцев по подозрению в контрабанде янтаря

Новости » Происшествия    15.09.2019 - 10:38
В Польше задержали украинцев по подозрению в контрабанде янтаря
Иллюстративное фото (facebook.com/PolicjaPL)

Кроме двух украинцев, были задержаны еще четверо человек, граждан Польши

В Польше задержали двух украинцев в рамках спецоперации по борьбе с контрабандой янтаря, которые утверждают, что являются сотрудниками украинских спецслужб. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Центрального Антикоррупционного бюро Польши.

Кроме двух украинцев, были задержаны еще четверо человек, граждан Польши.

"Спецоперация, которую проводит Центробанк, касается контрабанды большого количества янтаря с Украины на территорию Республики Польша. Собранные по этому делу материалы будут направлены в Национальную прокуратуру", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что во время задержания спецназовцы использовали шумовые гранаты.

Напомним, 18 августа прокуратура Житомирской области объявила о подозрении пятерым лицам, которые незаконно добывали янтарь в местном лесничестве.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил министра внутренних дел Арсена Авакова уволить руководство полиции Житомирской области. Об этом он заявил во время совещания в Олевской райгосадминистрации по вопросам борьбы с нелегальной добычей янтаря.

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