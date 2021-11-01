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В Польше задержали украинца, перевозившего мигрантов

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Понедельник 01 ноября 2021 15:01
В Польше задержали украинца, перевозившего мигрантов Фото: в Польше задержали украинца, перевозившего мигрантов (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки в Польше задержали четырех человек, которые перевозили нелегальных мигрантов от польско-белорусской границы дальше вглубь ЕС. Среди водителей был гражданин Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на RMF24.

Всего водители перевозили 10 мигрантов:

  • Первый автомобиль с гражданином Польши остановили в населенном пункте Соболево. В транспорте находились трое афганцев.
  • В Стадниках остановили гражданина Иордании, который перевозил двух турков.
  • В Щиты-Дзенцолово разоблачили гражданина Вьетнама и двух курдов.
  • Гражданина Украины задержали в городе Бельск-Подляшский. В его автомобиле находились трое пассажиров курдов.

"Все люди, которых перевозили, находились в нашей стране незаконно. Их передали сотрудникам пограничной службы. Водители задержаны за содействие мигрантам в незаконном пересечении границы", - отмечает пресс-служба полиции.

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