В Польше задержали украинца, перевозившего мигрантов
Фото: в Польше задержали украинца, перевозившего мигрантов (Getty Images)
За прошедшие сутки в Польше задержали четырех человек, которые перевозили нелегальных мигрантов от польско-белорусской границы дальше вглубь ЕС. Среди водителей был гражданин Украины.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на RMF24.
Всего водители перевозили 10 мигрантов:
- Первый автомобиль с гражданином Польши остановили в населенном пункте Соболево. В транспорте находились трое афганцев.
- В Стадниках остановили гражданина Иордании, который перевозил двух турков.
- В Щиты-Дзенцолово разоблачили гражданина Вьетнама и двух курдов.
- Гражданина Украины задержали в городе Бельск-Подляшский. В его автомобиле находились трое пассажиров курдов.
"Все люди, которых перевозили, находились в нашей стране незаконно. Их передали сотрудникам пограничной службы. Водители задержаны за содействие мигрантам в незаконном пересечении границы", - отмечает пресс-служба полиции.