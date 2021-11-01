У Польщі затримали українця, який перевозив мігрантів
Фото: у Польщі затримали українця, який перевозив мігрантів (Getty Images)
Минулої доби в Польщі затримали чотирьох осіб, які перевозили нелегальних мігрантів від польсько-білоруського кордону далі вглиб ЄС. Серед водіїв був громадянин України.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на RMF24.
Загалом водії перевозили 10 мігрантів:
- Перший автомобіль з громадянином Польщі зупинили у населеному пункті Соболево. В транспорті перебували троє афганців.
- У Стадниках зупинили громадянина Йорданії, який перевозив двох турків.
- В Щити-Дзенцьолово викрили громадянина В’єтнаму й двох курдів.
- Громадянина України затримали в місті Більськ-Підляський. В його автомобілі перебували троє пасажирів курдів.
"Усі люди, яких перевозили, знаходились у нашій країні незаконно. Їх передали співробітникам прикордонної служби. Водіїв затримано за сприяння мігрантам у незаконному перетині кордону", -відзначає пресслужба поліції.