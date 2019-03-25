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У Польщі затримали співвласника ТЦ "Зимова вишня"

Новини » Надзвичайні події    25.03.2019 - 10:53
У Польщі затримали співвласника ТЦ "Зимова вишня"
Фото: В'ячеслав Вишневський (rfsolokomotiv ru)

Вишневський через посередника передав 7 млн рублів хабара начальнику інспекції буднагляду Кемеровської області

У Польщі затриманий екс-генеральний директор "Кемеровського кондитерського комбінату", співвласник згорілого в Кемерово торгового центру "Зимова вишня" В'ячесла Вишневський. Про це повідомила офіційний представник Слідчого комітету Росії.

Його підозрюють у дачі хабара. Повідомляється, що в 2013-2014 роках Вишневський через посередника передав 7 млн рублів хабара начальнику інспекції буднагляду Кемеровської області. Після пожежі слідчі виявили численні порушення при будівництві будівлі і факти нехтування правилами пожежної безпеки.

Суд заочно заарештував Вишневського ще в минулому році, він був оголошений у міжнародний розшук. Зараз вирішується питання про його екстрадицію до Росії.

Після повідомлення про затримання генпрокуратура Росії направила до Польщі запит про видачу обвинуваченого в дачі хабара В'ячеслава Вишневського.

Нагадаємо, пожежа в кемеровському торговому центрі "Зимова вишня" розпочалась 25 березня 2018 року. Пожежі присвоїли третій номер складності за п'ятибальною шкалою, на території області ввели режим надзвичайної ситуації. Вогонь охопив площу в 1500 квадратних метрів. В результаті пожежі загинули 64 людини, у тому числі 13 дітей. Пожежа стала другою в історії Російської Федерації за кількістю жертв після пожежі в пермському нічному клубі "Хромая лошадь" в 2009 році, коли загинули 156 людей.

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