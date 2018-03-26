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Пожар в Кемерово: в МИД заявляют, что украинцев среди пострадавших нет

НовостиПроисшествия    26.03.2018 - 21:50
Фото: Министерство иностранных дел Украины (РБК-Украина)
Фото: Министерство иностранных дел Украины (РБК-Украина)

В трагедии в Кемерово украинцы не пострадали, - МИД

По предварительным данным, граждан Украины нет среди погибших или пострадавших в результате пожара в торговом центре в российском Кемерово. Об этом сообщил официальный представитель Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич, передает Интерфакс-Украина.

В частности, сообщается, что в связи с запросом украинской стороны стало известно, что предварительно данных о пострадавших в связи с пожаром украинцев нет.

"Консул в Новосибирске проверяет, могли бы быть среди погибших или пострадавших в результате пожара в Кемерово граждане Украины. По последним данным представителя управления МЧС в Кемеровской области, украинцев нет среди погибших или пострадавших", - сказал Кирилич

Напомним, как сообщалось ранее, консульская служба Министерства иностранных дел Украины проверяла, есть ли украинцы среди погибших в результате пожара в Кемерово (Россия).

Также, позднее, российские следователи отчитались о пожаре в Кемерово.

Российские следователи отчитались о пожаре в Кемерово В Харькове горел торговый центр
Теги публикации: МИД Украины, пожар, Российская Федерация  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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