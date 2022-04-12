В Польше задержали постоянно проживающего в стране россиянина. Подозревают в шпионаже

"Выводы Службы военной контрразведки свидетельствуют о том, что мужчина занимался шпионской деятельностью в пользу разведки Российской Федерации. Он должен был, среди прочего, собирать информацию о воинских частях, их технике и укомплектованности", - говорится в сообщении.

Прокуратура объявила россиянину о подозрении в шпионаже. По ходатайству прокуратуры суд избрал подозреваемому временный арест на три месяца. Подозреваемому может грозить до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Германии предъявили обвинение офицеру резерва в шпионаже в пользу России.

Добавим, после вторжения России в Украину страны начали массово высылать российских дипломатов-шпионов.

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