RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Польщі затримали постійно проживаючого в країні росіянина. Підозрюють в шпигунстві

Фото: в Польші затримали росіянина за підозрою в шпигунстві (ssu.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Польська прокуратура заявила про затримання росіянина, який постійно проживав на території країни. Його підозрюють у шпигунстві на користь РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт відомства.

"Висновки Служби військової контррозвідки свідчать про те, що чоловік займався шпигунською діяльністю на користь розвідки Російської Федерації. Він мав, серед іншого, збирати інформацію про військові частини, їх техніку та укомплектованість", - йдеться в повідомленні.

Прокуратура оголосила росіянину про підозру в шпигунстві. За клопотанням прокуратури суд обрав підозрюваному тимчасовий арешт на три місяці. Підозрюваному може загрожувати до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Німеччині пред'явили звинувачення офіцеру резерву в шпигунстві на користь Росії.

Додамо, після вторгнення Росії в Україну країни почали масово висилати російських дипломатів-шпигунів.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяПольша