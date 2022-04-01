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В Германии предъявили обвинение офицеру резерва в шпионаже в пользу России

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Берлин, Пятница 01 апреля 2022 20:25
В Германии предъявили обвинение офицеру резерва в шпионаже в пользу России Фото: в Германии разоблачили российского шпиона (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Прокуратура Германии предъявила обвинение бывшему офицеру резервных сил в шпионаже в пользу России. Мужчина предоставлял российской разведке данные о немецкой армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Отмечается, что подозреваемый Ральф Г. в период с октября 2014-го по март 2020 года предоставлял российским кураторам документы и данные о немецкой армии. Мужчина также обвиняется в сборе информации о влиянии на компании Германии санкций ЕС против России, введенные за оккупацию Крыма.

Подозреваемый также предоставлял российским агентам информацию о газопроводе "Северный поток-2", резервных силах Германии и гражданской обороне. Не уточняется, признал ли мужчина себя виновным.

Напомним, после вторжения России в Украину страны начали массово высылать российских дипломатов-шпионов. В США приветствовали такие шаги государств.

Отметим, ранее из-за подозрения в шпионаже Германия объявила персоной нон грата российского дипломата.

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