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У Польщі затримали постійно проживаючого в країні росіянина. Підозрюють в шпигунстві

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Польща, Вівторок 12 квітня 2022 13:00
У Польщі затримали постійно проживаючого в країні росіянина. Підозрюють в шпигунстві Фото: в Польші затримали росіянина за підозрою в шпигунстві (ssu.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Польська прокуратура заявила про затримання росіянина, який постійно проживав на території країни. Його підозрюють у шпигунстві на користь РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт відомства.

"Висновки Служби військової контррозвідки свідчать про те, що чоловік займався шпигунською діяльністю на користь розвідки Російської Федерації. Він мав, серед іншого, збирати інформацію про військові частини, їх техніку та укомплектованість", - йдеться в повідомленні.

Прокуратура оголосила росіянину про підозру в шпигунстві. За клопотанням прокуратури суд обрав підозрюваному тимчасовий арешт на три місяці. Підозрюваному може загрожувати до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Німеччині пред'явили звинувачення офіцеру резерву в шпигунстві на користь Росії.

Додамо, після вторгнення Росії в Україну країни почали масово висилати російських дипломатів-шпигунів.

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