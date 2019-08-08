В Польше задержали группу вооруженных россиян

Фото: полиция Польши (из открытых источников)

Всего задержаны 26 человек, 24 из них арестованы

В Польше арестовали 24 участников организованных вооруженных преступных группировок, задержанных несколько дней назад в Кракове. Среди них большинство являются россиянами, передает РБК-Украина со ссылкой на RMF 24.

Всего в понедельник, 6 августа, перед торговым центром M1 полиция задержала 26 человек. Отмечается, что полиция прибыла через какое-то время перед тем, как на парковке перед торговым центром, где уже были клиенты, в том числе семьи с детьми, должен был состояться бой банд.

В автомобилях задержанных мужчин полиция обнаружила пусковые снаряды, топоры и мачете, значительное количество огнестрельного оружия и боеприпасов, бейсбольных бит, а также значительное количество кокаина.

Среди 26 задержанных - из которых самому молодому-19 лет - двое поляков и двое чеченцев с польским гражданством. Остальные - чеченцы и армяне. Некоторые из них находятся в Польше нелегально, некоторые имеют разрешение на временное пребывание.

Члены группы приехали в Краков из разных уголков Польши, в том числе из Силезии или Западной Померании, а также из Западной Европы. Для некоторых задержанных 7 августа уже начата процедура экстрадиции.

Напомним, ранее в Польше арестовали чеченца по подозрению в терроризме.