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В Польше арестовали чеченца по подозрению в терроризме

Новости » Происшествия    13.12.2018 - 22:19
В Польше арестовали чеченца по подозрению в терроризме
Фото: флаг "Исламского государства" (twitter.com)

В Польше сообщили, что россиянин был членом террористических организаций и принимал участие в боях на Ближнем Востоке в соединениях ИГИЛ

Российский гражданин Альви А., выходец из Чечни, был арестован на три месяца в Польше по подозрению в терроризме и участии в "Исламском государстве". Об этом заявил пресс-секретарь польского Агентства внутренней безопасности Станислав Жарын, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на PAP.

В Польше сообщили, что россиянин был членом террористических организаций и принимал участие в боях на Ближнем Востоке в соединениях ИГИЛ. После приезда в Польшу он контактировал с исламскими радикалами, часть которых позже депортировали - их присутствие расценили как угрозу национальной безопасности.

Агентство внутренней безопасности считает, что Альви А. был членом группы, занимавшей материально-техническим обеспечением террористов. Его также подозревают в организации незаконной миграции.

Напомним, Высший земельный суд Гамбурга в понедельник, 20 августа, приговорил 29-летнего выходца из Чечни, проживавшего в Бремене, к четырем годам и двум месяцам тюремного заключения за членство в террористической группировке "Исламское государство".

Также 21 января суд в столице Ирака Багдаде приговорил к смертной казни гражданку Германии марокканского происхождения, которая причастна к деятельности "Исламского государства".

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