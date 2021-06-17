В Польше задержали группу контрабандистов. Поставляли оружие в Украину

Польская пограничная служба вместе с Агентством внутренней безопасности и полицией при поддержке Европола задержала группу контрабандистов. В ходе рейда изъяли около сотни единиц огнестрельного оружия.

Об этом говорится в сообщении на сайте Европола .

Сообщается, что задержаны 12 граждан Польши в возрасте от 32 до 60 лет, которые причастны к незаконным поставкам оружия.

"Организованная преступная группировка незаконно провозила оружие из Словакии в Польшу, Россию и Украину", - говорится в сообщении.

На месте изъяли револьверы, пистолеты, автоматические винтовки и ручные пулеметы. Также были конфискованы несколько тысяч патронов разного калибра и одна ручная граната. Кроме того, обнаружены наличные на сумму более 50 000 евро, а также 14 растений марихуаны и амфетамин.