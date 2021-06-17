RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Польщі затримали групу контрабандистів. Постачали зброю до України

Автор: РБК-Україна

Польська прикордонна служба разом з Агентством внутрішньої безпеки і поліцією за підтримки Європолу затримала групу контрабандистів. В ході рейду вилучили близько сотні одиниць вогнепальної зброї.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Європолу.

Повідомляється, що затримано 12 громадян Польщі віком від 32 до 60 років, які причетні до незаконних поставок зброї.

"Організоване злочинне угруповання незаконно провозило зброю зі Словаччини до Польщі, Росії та України", - йдеться в повідомленні.

На місці вилучили револьвери, пістолети, автоматичні гвинтівки та ручні кулемети. Також були конфісковані кілька тисяч патронів різного калібру і одна ручна граната. Крім того, виявлено готівку на суму понад 50 000 євро, а також 14 рослин марихуани та амфетамін.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України заблокувала нелегальний канал постачання вогнепальної зброї у розібраному вигляді. За даними спецслужби, частини зброї передавали з США транзитом через Польщу.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкраїназброяПольшаконтрабанда