В Польше задержали 33 украинца за попытку нелегально попасть в Чехию

В Польше при попытке пересечь границу с Чехией были задержаны 33 украинца и два чеха. Таким образом, они хотели избежать обязательного 14-дневного карантина.

Об этом сообщили в пограничной службе Польши.

Инцидент произошел 27 мая вблизи села Воля Соколовская Нижнесилезского воеводства. Украинцы были задержаны во время попытки незаконно проехать на территорию Чехии в обход пункта пропуска и санитарного контроля на четырех автобусах.

В автотранспорте находились граждане Украины в возрасте от 20 до 60 лет, которые легально прибыли в Польшу из Украины 25 и 27 мая. Согласно польскому законодательству, они должны находится на карантине.

Каждому из украинцев временно запретили въезд в Польшу и другие страны Шенгенской зоны, а также отменили польские национальные рабочие визы. Кроме того, задержанных обязали выплатить штраф и немедленно покинуть территорию страны.

Напомним, 27 мая в Закарпатской области со стрельбой задержали мужчину, пытавшегося незаконно попасть в Украину.

Кроме того, в Закарпатской области пограничники со стрельбой задержали двенадцать иностранцев.