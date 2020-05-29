У Польщі затримали 33 українця за спробу нелегально потрапити до Чехії

У Польщі при спробі перетнути кордон з Чехією були затримані 33 українця і два чеха. Таким чином, вони хотіли уникнути обов'язкового 14-денного карантину.

Про це повідомили в прикордонній службі Польщі.

Інцидент стався 27 травня поблизу села Воля Соколовська Нижньосілезького воєводства. Українці були затримані під час спроби незаконно проїхати на територію Чехії в обхід пункту пропуску та санітарного контролю на чотирьох автобусах.

В автотранспорті перебували громадяни України у віці від 20 до 60 років, які легально прибули до Польщі з України 25 і 27 травня. Згідно з польським законодавством, вони повинні знаходитися на карантині.

Кожному з українців тимчасово заборонили в'їзд в Польщу та інші країни Шенгенської зони, а також скасували польські національні робочі візи. Крім того, затриманих зобов'язали виплатити штраф і негайно покинути територію країни.

Нагадаємо, 27 травня в Закарпатській області зі стріляниною затримали чоловіка, який намагався незаконно потрапити в Україну.

Крім того, у Закарпатській області прикордонники зі стріляниною затримали дванадцятеро іноземців.