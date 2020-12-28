В Польше вступили в силу новые правила въезда для украинцев

С понедельника, 28 декабря, в Польше вступили в силу новые карантинные ограничения, в том числе относительно въезда в страну для иностранных граждан. Новые ограничения будут действовать до 17 января.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службе Украины.

Так, всех иностранные граждане, которые въезжают в Польшу организованным транспортом, должны пройти обязательный 10-дневный карантин. Также запрещено свободное перемещение лиц в новогоднюю ночь: с 19:00 31 декабря до 6:00 1 января.

Кроме этого приостановлена работа торговых центров, обслуживания в гостиницах, работа инфраструктуры горнолыжных трасс, а также ограничен доступ к спортивной инфраструктуре.

Более подробную информацию об ограничениях в Польше можно найти по ссылке.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, какие категории украинцев смогут въехать в Польшу с 28 декабря.

Также сообщалось, что Польша вводит общенациональный карантин, который продлится с 28 декабря по 17 января.

Кроме этого Польша остановила авиасообщение с Великобританией в связи с обнаруженным там новым штаммом коронавируса.