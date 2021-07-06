В Польше вертолет с украинцами упал в озеро

В Польше вертолет упал на озеро Талты в Варминско-Мазурском воеводстве. В результате пострадали три человека - все граждане Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.
Информацию о происшествии спасатели получили в 9:26.
Вскоре после взлета у вертолета начались проблемы с двигателем. Постепенно он начал опускаться, пока не упал в воду. В результате он польностью затонул.
"В воде оказались три человека. Проходящие на катере туристы подобрали пострадавших. Затем пассажиров вертолета доставили в больницу", - пишет издание.
Известно, что на вертолете летали граждане Украины, которые проживали в Польше.
Больше всего пострадала женщина, которую доставили в больницу в Гижицко с травмой позвоночника. Ее 17-летняя дочь, тоже с поврежденным позвоночником, была доставлена в Ольштын на вертолете Польской медицинской авиации.
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