В Польше вертолет с украинцами упал в озеро

Информацию о происшествии спасатели получили в 9:26.

Вскоре после взлета у вертолета начались проблемы с двигателем. Постепенно он начал опускаться, пока не упал в воду. В результате он польностью затонул.

"В воде оказались три человека. Проходящие на катере туристы подобрали пострадавших. Затем пассажиров вертолета доставили в больницу", - пишет издание.

Известно, что на вертолете летали граждане Украины, которые проживали в Польше.

Больше всего пострадала женщина, которую доставили ​​в больницу в Гижицко с травмой позвоночника. Ее 17-летняя дочь, тоже с поврежденным позвоночником, была доставлена ​​в Ольштын на вертолете Польской медицинской авиации.