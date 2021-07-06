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В Польше вертолет с украинцами упал в озеро

Автор: РБК-Украина

В Польше вертолет упал на озеро Талты в Варминско-Мазурском воеводстве. В результате пострадали три человека - все граждане Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.

Информацию о происшествии спасатели получили в 9:26.

Вскоре после взлета у вертолета начались проблемы с двигателем. Постепенно он начал опускаться, пока не упал в воду. В результате он польностью затонул.

"В воде оказались три человека. Проходящие на катере туристы подобрали пострадавших. Затем пассажиров вертолета доставили в больницу", - пишет издание.

Известно, что на вертолете летали граждане Украины, которые проживали в Польше.

Больше всего пострадала женщина, которую доставили ​​в больницу в Гижицко с травмой позвоночника. Ее 17-летняя дочь, тоже с поврежденным позвоночником, была доставлена ​​в Ольштын на вертолете Польской медицинской авиации.

Ранее сообщалось, что на Камчатке прошла авиакатастрофа пассажирского самолета. Погибли все 28 пассажиров и членов экипажа самолета Ан-26.

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