У Польщі вертоліт з українцями впав в озеро

Інформацію про подію рятувальники отримали о 9:26.

Незабаром після зльоту у вертольота почалися проблеми з двигуном. Поступово він почав опускатися, поки не впав у воду. В результаті він повністю затонув.

"У воді опинилися три людини. Туристи, що проходять на катері, підібрали постраждалих. Потім пасажирів вертольота доставили в лікарню", - пише видання.

Відомо, що на вертольоті літали громадяни України, які проживали в Польщі.

Найбільше постраждала жінка, яку доставили в лікарню в Гіжицько з травмою хребта. Її 17-річна дочка, теж з пошкодженим хребтом, була доставлена в Ольштин на вертольоті польської медичної авіації.