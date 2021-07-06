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У Польщі вертоліт з українцями впав в озеро

Автор: РБК-Україна

У Польщі вертоліт впав на озеро Талти у Вармінсько-Мазурському воєводстві. В результаті постраждали три людини - всі громадяни України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.

Інформацію про подію рятувальники отримали о 9:26.

Незабаром після зльоту у вертольота почалися проблеми з двигуном. Поступово він почав опускатися, поки не впав у воду. В результаті він повністю затонув.

"У воді опинилися три людини. Туристи, що проходять на катері, підібрали постраждалих. Потім пасажирів вертольота доставили в лікарню", - пише видання.

Відомо, що на вертольоті літали громадяни України, які проживали в Польщі.

Найбільше постраждала жінка, яку доставили в лікарню в Гіжицько з травмою хребта. Її 17-річна дочка, теж з пошкодженим хребтом, була доставлена в Ольштин на вертольоті польської медичної авіації.

Раніше повідомлялося, що на Камчатці пройшла авіакатастрофа пасажирського літака. Загинули всі 28 пасажирів і членів екіпажу літака Ан-26.

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