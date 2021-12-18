В Польше уволили командиров дезертировавшего в Беларусь солдата. Он попросил в Беларуси политического убежища.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Министерства обороны Польши.

"После получения рапорта от командира дивизии генерала Радомского министр Мариуш Блащак принял решение уволить со своих постов командиров солдата, который оказался в Беларуси. Были уволены командир батареи, командир взвода и командир 2-го дивизиона в Венгожеве", - говорится в публикации польского военного ведомства.

Также Польша намерена возбудить дело в отношении сбежавшего солдата.

В пятницу, 17 декабря, белорусский Госпогранкомитет сообщил о польском военнослужащем, который попросил в Белоруссии политического убежища. По информации ведомства, военнослужащий польской армии Чечко Эмиль 1996 года рождения был остановлен вечером 16 декабря белорусским пограничным нарядом в пограничной полосе - на участке пограничной заставы Тушемля Гродненской пограничной группы.