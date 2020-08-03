В Польше уверяют, что имеют инструменты для взыскания штрафа с "Газпрома"

У Польши есть инструменты, которые помогут получить штраф, наложенный на российский "Газпром". Штрафные санкции связаны со строительством "Северного потока-2".

Об этом пишет "Польское радио".

По словам вице-министра иностранных дел Павла Яблонского, этим вопросом будет заниматься Управление защиты конкуренции и потребителей.

"Мы имеем юридические инструменты, чтобы довести до взыскания штрафа, наложенного Управлением защиты конкуренции и потребителей на "Газпром", - как в случае арбитражного суда, так и в этом случае сможем эффективно довести до взыскания штрафа", - сказал дипломат.

Напомним, польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал "Газпром" почти на 213 млн злотых (57 млн ​​долларов) за отказ от сотрудничества в расследовании по проекту "Северный поток-2".

Ранее министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович подтвердил, что Польша продолжает выступать против завершения строительства газопровода "Северный поток - 2".

Также против строительства газопровода выступил премьер Польши Матеуш Моравецкий.