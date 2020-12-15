В Польше утвердили программу вакцинации от COVID-19

Фото: Матеуш Моравецкий (facebook.com/MorawieckiPL)

Во вторник, 15 декабря, правительство Польши приняло Национальную программу вакцинации от COVID-19. Премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что приоритетом правительства является вакцинация как можно большего числа людей.

Об этом сообщает "Польское радио".

По словам премьера, Польша подписала договора с шестью фирмами на более чем 60 млн доз.

"Мы не будем жалеть денег на вакцинацию. Уже сегодня мы зарезервировали на эту цель почти 700 млн евро", - сказал он.

Моравецкий заявил, что первыми вакцинируют медиков.

"Вакцинация этой группы продлится, вероятно, до февраля. Следующими пройдут вакцинацию пожилые люди, военнослужащие, участвующие в борьбе с эпидемией, а также жители домов социальной помощи и лечебно-оздоровительных учреждений", - отметил он.

Польша в первой поставке получит 1,1 млн доз вакцины, что позволит вакцинировать 550 тысяч человек. Вакцинация будет бесплатной и добровольной.

Напомним, ранее министр здравоохранения Польши Адам Недзельский заявил, что третья волна пандемии в стране вполне реальна.

Кроме того, в Польше в январе планируют начать вакцинацию граждан от коронавируса. Вакцинировать смогут и иностранцев, которые имеют вид на временное или постоянное проживание в стране.