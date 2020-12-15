У Польщі затвердили програму вакцинації від COVID-19

Фото: Матеуш Моравецький (facebook.com/MorawieckiPL)

У вівторок, 15 грудня, уряд Польщі прийняв Національну програму вакцинації від COVID-19. Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький заявив, що пріоритетом уряду є вакцинація як можна більшого числа людей.

Про це повідомляє "Польське радіо".

За словами прем'єра, Польща підписала договору з шістьма фірмами на більш ніж 60 млн доз.

"Ми не будемо шкодувати грошей на вакцинацію. Вже сьогодні ми зарезервували на цю мету майже 700 млн євро", - сказав він.

Моравецький заявив, що першими вакцинують медиків.

"Вакцинація цієї групи триватиме, ймовірно, до лютого. Наступними пройдуть вакцинацію літні люди, військовослужбовці, які беруть участь у боротьбі з епідемією, а також жителі будинків соціальної допомоги та лікувально-оздоровчих закладів", - зазначив він.

Польща в першій поставці отримає 1,1 млн доз вакцини, що дозволить вакцинувати 550 тисяч осіб. Вакцинація буде безкоштовною і добровільної.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Польщі Адам Недзельський заявив, що третя хвиля пандемії в країні цілком реальна.

Крім того, у Польщі в січні планують розпочати вакцинацію громадян від коронавірусу. Вакцинувати зможуть і іноземців, які мають посвідку на тимчасове або постійне проживання в країні.