В Польше украинца обвинили в отмывании 850 тыс. евро

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Обвинительный акт уже передан в суд

Прокуратура в Люблине (Польша) обвинила гражданина Украины Игоря Л. в отмывании почти 850 тыс. евро и участии в международной преступной группе, которая мошенническим путем получала возмещение налога на добавленную стоимость (НДС). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

Как отмечается, обвинительное акт внесен в Окружной суд в Варшаве.

Украинец - первый член разоблаченной преступной группы, которого обвиняют на основании материалов, исключенных из расследования. Производства относительно других ее членов продолжается. По предварительным данным, стоимость возмещенного НДС, которым завладела эта группа, составляет несколько миллионов злотых.

Игорь Л., как выяснили прокуроры, получил почти 850 тыс. евро от других компаний, а затем перечислил эти средства на счета других хозяйствующих субъектов. Эти трансакции должны были имитировать финансовые операции, которые оказались фиктивными.

Компания, от имени которой действовал украинец, была создана для прикрытия, совместно с другими фирмами, торговых операций для получения возмещения НДС мошенническим путем. Она была зарегистрирована на Кипре, а центр ее был в Эдинбурге. Установлено, что в компании никто на самом деле не работал и фирма не вела никакой хозяйственной деятельности.

По словам прокуроров, преступная группа действовала с января 2014 года до апреля 2017 года в Варшаве и в других населенных пунктах Польши и за пределами страны. Ее члены открывали в Польше счета в банках для разных фирм, на которые перечисляли крупные суммы денег с различных иностранных компаний.

Украинца арестовали. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, сотрудники пограничной службы Польши в пункте пропуска Дорогуск задержали украинца, который хотел вывезти из Украины артиллерийскую систему.

Ранее РБК-Украина сообщало, что прокуратура в Поморском воеводстве в Польше обвинила гражданина Украины незаконном владении огнестрельным оружием.