В Польше украинца обвинили в незаконном владении оружием

Иллюстративное фото (facebook.com/PolicjaPL)

У украинца нашли девять пистолетов

Прокуратура в Поморском воеводстве в Польше обвинила гражданина Украины в незаконном владении огнестрельным оружием. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

Как отмечается, 47-летнего украинца задержали в сентябре этого года. В его автомобиле нашли девять пистолетов и почти 450 патронов. Обвинительный акт в отношении него будет рассматривать Районный суд в Гдыне.

По словам руководителя Поморского отдела Национальной прокуратуры Олимпии Гапанович, польские пограничники остановили автомобиль Audi A8, за рулем которого был гражданин Украины, для проверки. В его машине обнаружили коробку с четырьмя пистолетами Glock, четырьмя пистолетами V. Bernardelli 68, одним пистолетом FEG с глушителем и 446 патронами.

Эксперт по баллистике после изучения обнаруженных пистолетов подтвердил, что это огнестрельное боевое оружие. Он также отметил, что из пистолетов были стерты фабричные номера. Во время следствия не установлено, что оружие использовали для совершения преступлений на территории Польши.

Гражданин Украины не имел разрешения на оружие. Прокуратура обвинила мужчину в незаконном владении пистолетами. Его также обвинили в использовании переработанных удостоверений личности других людей. За эти преступления ему грозит до 8 лет лишения свободы.

В прокуратуре также сообщили, что на момент задержания у украинца нашли пять мобильных телефонов, еще три обнаружили во время обыска в его квартире. По словам следователей, изучения счетов показало многочисленные соединения с иностранными номерами. Продолжается следствие.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Варшаве (Польша) произошла массовая драка между поляками и украинцами.

Напомним, неподалеку от города Вишогруд Мазовецкого воеводства под колесами легковой машины погибли двое пешеходов, одна из которых - гражданка Украины.