У Польщі українця звинуватили у відмиванні 850 тис. євро

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Обвинувальний акт вже внесено до суду

Прокуратура в Люблині (Польща) звинуватила громадянина України Ігоря Л. у відмиванні майже 850 тис. євро та участі в міжнародній злочинній групі, що шахрайським шляхом одержувала відшкодування податку на додану вартість (ПВД). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".

Як зазначається, обвинувальний акт внесено до Окружного суду у Варшаві.

Українець - перший член викритої злочинної групи, якого обвинувачено на підставі матеріалів, виключених з розслідування. Провадження щодо інших її членів триває. За попередніми даними, вартість відшкодованого ПДВ, якою заволоділа ця група, становить декілька мільйонів злотих.

Ігор Л., як з’ясували прокурори, отримав майже 850 тис. євро від інших компаній, а потім перерахував ці кошти на рахунки інших господарчих суб’єктів. Ці трансакції мали імітувати фінансові операції, що виявилися фіктивними.

Компанія, від імені якої діяв українець, була створена для прикриття, спільно з іншими фірмами, торговельних операцій для одержання відшкодування ПДВ шахрайським шляхом. Вона була зареєстрована на Кіпрі, а осідок її був в Единбурзі. Встановлено, що у компаній ніхто насправді не працював і фірма не проводила жодної господарської діяльності.

За словами прокурорів, злочинна група діяла від січня 2014 року до квітня 2017 року у Варшаві та в інших населених пунктах Польщі і за межам країни. Її члени відкривали у Польщі рахунки в банках для різних фірм, на які перераховували великі суми грошей з різних іноземних компаній.

Наразі українця арештували. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, співробітники прикордонної служби Польщі у пункті пропуску в Дорогуську затримали українця, який хотів вивезти з України артилерійську систему.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що прокуратура у Поморському воєводстві в Польщі звинуватила громадянина України у незаконному володінні вогнепальною зброєю.