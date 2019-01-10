ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

У Польщі українця звинуватили у відмиванні 850 тис. євро

Новини » Надзвичайні події    10.01.2019 - 18:57
У Польщі українця звинуватили у відмиванні 850 тис. євро
Ілюстративне фото (Pixabey)

Обвинувальний акт вже внесено до суду

Прокуратура в Люблині (Польща) звинуватила громадянина України Ігоря Л. у відмиванні майже 850 тис. євро та участі в міжнародній злочинній групі, що шахрайським шляхом одержувала відшкодування податку на додану вартість (ПВД). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо"

Як зазначається, обвинувальний акт внесено до Окружного суду у Варшаві.

Українець - перший член викритої злочинної групи, якого обвинувачено на підставі матеріалів, виключених з розслідування. Провадження щодо інших її членів триває. За попередніми даними, вартість відшкодованого ПДВ, якою заволоділа ця група, становить декілька мільйонів злотих.

Ігор Л., як з’ясували прокурори, отримав майже 850 тис. євро від інших компаній, а потім перерахував ці кошти на рахунки інших господарчих суб’єктів. Ці трансакції мали імітувати фінансові операції, що виявилися фіктивними.

Компанія, від імені якої діяв українець, була створена для прикриття, спільно з іншими фірмами, торговельних операцій для одержання відшкодування ПДВ шахрайським шляхом. Вона була зареєстрована на Кіпрі, а осідок її був в Единбурзі. Встановлено, що у компаній ніхто насправді не працював і фірма не проводила жодної господарської діяльності.

За словами прокурорів, злочинна група діяла від січня 2014 року до квітня 2017 року у Варшаві та в інших населених пунктах Польщі і за межам країни. Її члени відкривали у Польщі рахунки в банках для різних фірм, на які перераховували великі суми грошей з різних іноземних компаній.

Наразі українця арештували. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, співробітники прикордонної служби Польщі у пункті пропуску в Дорогуську затримали українця, який хотів вивезти з України артилерійську систему. 

Раніше РБК-Україна повідомляло, що прокуратура у Поморському воєводстві в Польщі звинуватила громадянина України у незаконному володінні вогнепальною зброєю.

Україна та Польща спільно розробляють нову систему ППО У Польщі сталось масштабне ДТП
Новини України Польша
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся