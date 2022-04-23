В Польше на угольные шахте произошла авария, ищут 10 горняков

Спасателям пока не удается установить контакт с 10 горняками, ведется спасательная операция.

В районе аварии находились 52 рабочих, 42 из них вышли на поверхность самостоятельно.

Премьер-министр Матеуш Моравецкий, приехавший на шахту, сказал во второй половине дня, что до горняков "еще более 300 метров".

Представитель ястржембской угольной компании сообщил, что ни взрыва, ни пожара после толчка в шахте не было.