У Польщі на вугільній шахті сталася аварія, шукають 10 гірників

Рятувальникам поки що не вдається встановити контакт із 10 гірниками, ведеться рятувальна операція.

У районі аварії перебували 52 робітники, 42 з них вийшли на поверхню самостійно.

Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький, який приїхав на шахту, сказав у другій половині дня, що до гірників "ще понад 300 метрів".

Представник Ястржембської вугільної компанії повідомив, що ні вибуху, ні пожежі після поштовху в шахті не було.