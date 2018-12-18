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В Польше учителя вышли на акцию протеста из-за низких зарплат

Новости » Общество    18.12.2018 - 17:05
В Польше учителя вышли на акцию протеста из-за низких зарплат
Фото: Славомир Броняж (facebook.com/poloniahsv)

Учителя требуют повышения зарплаты на 1000 злотых (232 евро)

Во вторник, 18 декабря, в Польше учителя вышли на масштабную акцию протеста из-за низких зарплат. Об этом заявил председатель Союза польских учителей Славомир Броняж, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Польское радио".

Учителя требуют повышения зарплаты на 1000 злотых (232 евро).

Средняя зарплата в Польше составляет около 5000 злотых (1162 евро). Поэтому диспропорция между зарплатой учителей и общим уровнем заработков в Польше, к сожалению, увеличивается", - заявил Броняж.

Славомир Броняж не назвал сроки акции. Председатель Союза польских учителей добавил, что организация поддерживает тех работников образования, которые теперь массово ушли на больничный.

Напомним, в разных городах Польши 24 ноября 2017 года состоялись акции протеста против противоречивой судебной реформы, которую продвигает правящая национал-консервативная партия "Право и справедливость".

По данным полиции, перед президентским дворцом протестовали около 1500 человек. Они выкрикивали лозунг "Свободные суды, свободные выборы, свободная Польша", держали в руках национальные флаги и копии польской конституции.

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