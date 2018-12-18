У Польщі вчителі вийшли на акцію протесту через низькі зарплати

Фото: Славомір Броняж (facebook.com/poloniahsv)

Вчителі вимагають підвищення зарплати на 1000 злотих (232 євро)

У вівторок, 18 грудня, у Польщі вчителі вийшли на масштабну акцію протесту через низькі зарплати. Про це заявив голова Союзу польських вчителів Славомір Броняж, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Польське радіо".

Вчителі вимагають підвищення зарплати на 1000 злотих (232 євро).

"Середня зарплата у Польщі складає близько 5000 злотих (1162 євро). Тому диспропорція між зарплатою вчителів і загальним рівнем заробітків у Польщі, на жаль, збільшується", - заявив Броняж.

Славомір Броняж не назвав сроки акції. Голова Союзу польських вчителів додав, що організація підтримує тих працівників освіти, котрі тепер масово пішли на лікарняний.

Нагадаємо, у різних містах Польщі 24 листопада 2017 року відбулися акції протесту проти суперечливої судової реформи, яку просуває правляча націонал-консервативна партія "Право і справедливість".

За даними поліції, перед президентським палацом протестували близько 1500 людей. Вони вигукували гасло "Вільні суди, вільні вибори, вільна Польща", тримали в руках національні прапори та копії польської конституції.