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В Польше под трамвай попала 11-летняя украинка. Врачи борются за ее жизнь

Новина українською →
Варшава, Пятница 10 июня 2022 16:23
В Польше под трамвай попала 11-летняя украинка. Врачи борются за ее жизнь Фото: трамвай в Варшаве бил девочку из Украины (wikimedia.org Cybularny)
Автор: Артем Горовенко

В Варшаве (Польша) на кольцевой развязке под трамвай попала 11-летняя украинка. Ее госпитализировали, медики борются за ее жизнь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на se.pl.

Сообщается, что девочка, возвращаясь из школы, переходила трамвайные пути в запрещенном месте. Сила удара была такой силы, что с нее слетела обувь. На место вызывали вертолет медицинской службы спасения, но из-за отсутствия места для посадки пострадавшую доставили в больницу на машине скорой помощи.

Известно, что девочка с матерью приехала в Польшу еще до российского вторжения в Украину.

По словам представителя пресс-службы местной полиции Ярослава Флорчака, водитель трамвая после инцидента прошел тест на алкоголь, он показал отрицательный результат.

Напомним, ранее сообщалось, что в Польше неизвестные с ножом напали на двух украинок, одна из пострадавших погибла.

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