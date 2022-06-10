ru ua
Пт, 10 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Польщі під трамвай потрапила 11-річна українка. Лікарі борються за її життя

Новость на русском →
Варшава, П'ятниця 10 червня 2022 16:23
У Польщі під трамвай потрапила 11-річна українка. Лікарі борються за її життя Фото: трамвай у Варшаві бив дівчинку з України (wikimedia.org Cybularny)
Автор: Артем Горовенко

У Варшаві (Польща) на кільцевій розв'язці під трамвай потрапила 11-річна українка. Її госпіталізували, медики борються за її життя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на se.pl.

Повідомляється, що дівчинка, повертаючись зі школи, переходила трамвайні колії в забороненому місці. Сила удару була такої сили, що з неї злетіло взуття. На місце викликали вертоліт медичної служби порятунку, але через відсутність місця для посадки постраждалу доставили в лікарню на машині швидкої допомоги.

Відомо, що дівчинка з матір'ю приїхала до Польщі ще до російського вторгнення в Україну.

За словами представника прес-служби місцевої поліції Ярослава Флорчака, водій трамвая після інциденту пройшов тест на алкоголь, він показав негативний результат.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Польщі невідомі з ножем напали на двох українок, одна з постраждалих загинула.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТП Польша
NEWS
Україна майже витратила всі артилерійські боєприпаси, - представник розвідки
Україна майже витратила всі артилерійські боєприпаси, - представник розвідки
DAILY
Олександр Сєнкевич: В Миколаєві ніколи не любили Росію. Любили Радянський союз
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Олександр Сєнкевич: В Миколаєві ніколи не любили Росію. Любили Радянський союз