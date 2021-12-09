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В Польше за сутки зафиксировали 80 попыток прорыва границы, 23 человека задержали

Автор: Иванна Шовкун

В среду, 8 декабря, пограничніе службы Польши зафиксировали 80 попыток незаконного пересечения границы. Также были задержаны 23 человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост погранслужбы Польши в Twitter.

На участках, охраняемых постами в Дубиче-Церкевне и Черемше, большие группы нелегалов силой форсировали границу.

За сутки пограничниками были вынесены постановления о выезде с территории Республики Польша для 23 человек.

Напомним, пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин рассказал, что на сегодняшний день режим Лукашенко отправил в Ирак и Сирию около 3 тысяч мигрантов. Однако еще около 7 тысяч иностранцев остаются в Беларуси.

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Польша