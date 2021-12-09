У Польщі за добу зафіксували 80 спроб прориву кордону, 23 особи затримали

У середу, 8 грудня, прикордонні служби Польщі зафіксували 80 спроб незаконного перетину кордону. Також було затримано 23 особи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост прикордонної служби Польщі у Twitter.
На ділянках, що охороняються постами у Дубичі-Церківні та Черемші, великі групи нелегалів силою форсували кордон.
За добу прикордонниками було винесено постанови про виїзд з території Республіки Польща для 23 осіб.
Нагадаємо, прес-секретар міністра-координатора польських спецслужб Станіслав Жарін розповів, що на сьогоднішній день режим Лукашенка відправив до Іраку та Сирії близько 3 тисяч мігрантів. Проте ще близько 7 тисяч іноземців залишаються у Білорусі.